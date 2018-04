RMC over ongeluk in Noord: uitzendkracht nam auto zonder toestemming mee

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Het ongeluk in Noord, waar gisteravond een auto van RMC bij betrokken was, werd veroorzaakt door een uitzendkracht. Hij had het voertuig zonder toestemming van het bedrijf meegenomen.

Dat zegt een woordvoerder van RMC tegen AT5. Het bedrijf werd gisteravond op de hoogte gesteld door een chauffeur van RMC, die toevallig langs het ongeluk op de hoek van de Grasweg en Distelweg reed. De auto van RMC die betrokken was bij de aanrijding was op dat moment buiten dienst. Er zaten geen klanten in de auto.

'Twee uitzendkrachten, door ons ingehuurd voor andere werkzaamheden (geen chauffeurs), hebben het voertuig zonder toestemming meegenomen', zegt de woordvoerder. 'Dit hadden zij niet mogen doen en de bestuurder is aangehouden door de politie.'

Te hard

De politie liet eerder vandaag al weten dat de bestuurder heeft bekend veel te hard te hebben gereden in de auto van RMC. Het bedrijf dat het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) in de stad regelt gaat de twee uitzendkrachten aansprakelijk stellen voor de schade.