Tramfotograaf bundelt werk over tramlijnen in Amsterdam: 'Om dit niet te vergeten heb ik alles vastgelegd'

Adriaen Louman is een enorme tram-fan en legt al 40 jaar het Amsterdamse tramnetwerk vast op beeld. Binnenkort komt er ook een boek van zijn gefotografeerde trams door de jaren heen.

Met de komst van de Noord/Zuidlijn gaat er veel veranderen in het tramnetwerk. Daarom vindt Louman dat het beeld van de Amsterdamse trams nooit mag verdwijnen. Het vastleggen van het Amsterdamse tramnetwerk is voor hem de 'rode draad in zijn leven'.

'Het is een onderwerp dat me al mijn hele leven boeit. Mijn hele leven reizen we met de tram, we hadden geen auto. En als je in Den Haag kwam, dan is het een heel andere tram. Dat wekt dan je interesse en dat blijft zo.'



Noord/Zuidlijn

Binnenkort gaan een aantal tramlijnen anders lopen of verdwijnen zelfs helemaal. Louman vindt dat erg jammer. 'Om dat allemaal niet te vergeten heb ik alles vastgelegd. Integraal, dus heen en terug.'

Het boek van Louman vertelt ook verhaal van tram 16. 'Lijn 16 waar wij nu inzitten wordt ook na 103 jaar opgeheven. En daar komt eigenlijk niets voor in de plaats. Dat is heel jammer, want lijn 16 is in de Amsterdamse geschiedenis één van de markante lijnen, omdat hij heel belangrijk was voor het stadionvervoer naar het Olympisch Stadion.' Zo reden er volgens Louman bij een voetbalwedstrijd een keer 30 trams op lijn 16, waardoor er iedere 1 à 2 minuten een tram reed. 'Dat is heel bijzonder'.



Minder trams

Niet alleen lijn 16 verdwijnt, ook lijn 9, 10 en 14 zullen veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Louman wil daarom de herinnering aan het tramnetwerk levendig houden.

'Wat ik met dit boek hoop te bereiken is dat ik alles heb willen vastleggen, zodat we later nog eens kunnen kijken hoe het geweest is. En dat het eigenlijk ook zeer de moeite waard was dat mensen makkelijker, comfortabeler en zonder al te veel overstappen naar hun plaats van bestemming konden komen.'

Het boek Amsterdamse tramlijnen wordt zondag gepresenteerd.