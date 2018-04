Scholier Caïa terug van zes maanden School at Sea: 'Maar als ik volgende week mee kan, zit ik weer aan boord'

Scholier Caïa Wijnschenk vertrok zes maanden met School at Sea naar Zuid-Amerika. Nu is hij weer terug op vaste bodem.

Een half jaar geleden zwaaide familie en vrienden Caïa nog uit. Met School at Sea vertrok hij toen voor zes maanden naar onder andere de Dominicaanse Republiek, Cuba en Curaçao. Een groter contrast met Amstelveen bestaat bijna niet. 'Het is hier rustig. Echt heel erg rustig.'

Caïa heeft in die zes maanden bizarre situaties meegemaakt: van cyclonen en orkanen tot een knieblessure in Panama. 'Toen ging het schip heel erg rollen en schommelen. Het regende ook keihard en op een gegeven moment ging de regen ook horizontaal over het dek heen.'

Lees ook: Scholieren zes maanden op zeilboot de wereld rond

Walvis

Ook zaten er mooie momenten bij. 'Toen we midden op de Atlantische Oceaan vaarden, riep iemand vanuit de mast opeens: "Walvis! Walvis!" We zagen toen naast ons een enorme walvis en die heeft toen nog drie uur lang met ons meegezwommen.' Even waren ze de walvis nog kwijt. 'Maar toen kwam hij opeens bovenspringen, dat was echt supercool. Het leek wel een vogel.'

Naast al die avonturen moest er helaas ook nog aan school gewerkt worden. 'Het fijne aan School at Sea is dat je wel gelijk je kamer uit loopt en binnen acht seconden in de "klas" zit. Je kon je bijna niet verslapen en hoefde ook niet met de bus of de trein naar school.'

Lees ook: Schoolschip kiest het ruime sop

Veel zelf doen

Toch was het varen op zee net even anders dan Caïa had verwacht. 'Ik dacht dat het heel luxe zou zijn, maar we moesten heel veel zelf doen.' Die ervaring heeft hij meegenomen naar huis. 'Nu ruim ik thuis zelfs de vuilniszak op. Of mijn moeder daar ook blij mee is? Ja dat denk ik wel!'

Naast de blijdschap van Caïa's moeder is ook zijn vader blij dat hij terug is. 'Ik vond het echt heel erg gaaf voor hem. En ja, hij wil verder met de zeevaart, dus dan ga je ook twee keer een half jaar de zee op.'

Als Caïa volgende week wordt gevraagd om weer een half jaar mee te varen, hoeft hij niet lang na te denken. 'Dan zit ik aan boord'.