Identitair Verzet: 'We werden aangevallen door Rutger Groot Wassink-jugend'

Identitair Verzet kondigde gisteren aan terug te zullen keren naar de woning in de Rudolf Dieselstraat, maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd. 'We zijn inderdaad in overleg. Het kan zijn dat er vanmiddag weer jongens het pand ingaan. Als je de vlag ziet hangen. Dan zijn we er weer', zegt Patrick van de extreemrechtse actiegroep.

Gisteravond liep het behoorlijk uit de hand in Oost. Linkse actievoerders bekogelden het eerder die middag door Identitair Verzet gekraakte huis met stenen en vuurwerk. 'We werden aangevallen door de Rutger Groot Wassink-jugend, zoals ik ze maar even noem. Dertig gemaskerde jongeren kwamen ons huis bekogelen met grote stenen, stoeptegels, vuurwerkbommen en rookgranaten', beschrijft Patrick. Er vielen twee gewonden.

Signaal

Na de aanval verliet Identitair Verzet op vordering van de politie het pand. De rechtse groep wilde met de bezetting een signaal afgeven aan de gemeente. 'Als jij een hele buurt laat kraken en je eigen burgers weigert te beschermen, dat er beveiligingsbedrijven moeten worden ingezet. Dan zijn wij niet degene die uitlokken, maar degene die de vinger op de zere plek legt', vindt Patrick.

Lees ook: VVD en CDA willen spoeddebat over ontwikkelingen rondom We Are Here

Volgens sommige buurtbewoners is er alleen geen zere plek. 'Ik liep gister langs bij de Vomar. Ik denk: ja wat doen die gasten hier. Blijf lekker in Doetinchem. Het gaat toch goed zo?', zegt een man. 'Wij hebben andere geluiden gehoord. Bijvoorbeeld een meisje die ons een pak met koeken gaf en zei ''wat fijn dat jullie er zijn.'' Er zijn natuurlijk twee geluiden', reageert Patrick.

Lees ook: Actiegroep We Are Here kraakt pand in Eerste van Swindenstraat

De woning waar het gister om ging staat op dit moment nog steeds leeg. Of Identitair Verzet ook daadwerkelijk gaat terugkeren is onduidelijk.