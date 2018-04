Esmée Denters maakt comeback in Melkweg

Esmée Denters komt op 28 juni naar de Melkweg. Naast dit comeback-optreden komt er ook een nieuw album.

De inmiddels 29-jarige Esmée Denters werd in 2007 op YouTube ontdekt door niemand minder dan Justin Timberlake. Ze had twee jaar nadat ze werd ontdekt ook nog een hit te pakken met Outta Here. Daarna raakte haar carrière al snel in een slop. Maar nu kondigt ze haar comeback aan: een nieuw album en een optreden in de Melkweg.

'Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten en de nieuwe nummers te zingen', schrijft de zangeres. Ze hoopt naast het optreden in de Melkweg op 28 juni dit jaar ook snel internationale data toe te kunnen voegen aan haar toer.

Naast het optreden in Amsterdam komt er ook binnenkort het nieuwe album 'These Days' part 2' uit. De eerste single hiervan 'Feeling Good' werd vrijdag gereleased.