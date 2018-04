Motorrijder gewond bij ongeluk in Houthavens

Een motorrijder is vanavond rond 20:15 uur gewond geraakt bij een ongeluk in de Houthavens.

Het slachtoffer reed over de Rigakade in de richting van de Haparandaweg. Om nog onduidelijke reden is de motorrijder rechtdoor gereden en niet afgeslagen op de kruising. Het slachtoffer eindigde in het gras.

Vanwege de ernst van de verwondingen is er ook een traumateam ter plaatse gekomen. De motorrijder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.