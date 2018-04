Kattenbezitters met selfie gratis naar De Wilde Stad in Ketelhuis

Kattenbezitters kunnen maandag vanaf 17.00 uur gratis naar de film op vertoning van een selfie met hun kat.

De organisatie had eerst bedacht om kattenbezitters samen met hun kat toegang te geven tot de bioscoopzaal. Voorwaarde was dat de viervoeter gedurende de film wel een katttenmandje moest blijven zitten. Dat leidde tot vele boze reacties op social media.

De bioscoop komt nu op die beslissing terug. Volgens Amstelfilm is het terecht dat velen zeiden dat een hele zaal vol katten niet heel fijn voor de beestjes is. Op Facebook schrijft de organisatie daarom dat bioscoopbezoekers met een selfie van hun kat of een kattenknuffel gratis toegang krijgen. De spinnende viervoeter mag dus op de vensterbank blijven.