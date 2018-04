Zorgen bij politie om opsporing 'wegwerpproduct' kalasjnikov

Experts en ook de politie zelf maken zich zorgen om de opsporing van zware vuurwapens die vaak worden gebruikt in het criminele milieu. Over de gehele linie daalt het aantal in beslag genomen wapens, meldt De Telegraaf.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1385 wapens ingenomen, in 2015 en 2017 waren dat er in het hele jaar 8793 en 7431. Deskundige Jas van Driel zegt drie gevaarlijke trends te zien. Het gemak waarmee er aan wapens gekomen kan worden, het zijn veelal zware wapens en criminelen grijpen sneller naar hun wapen.

Lees ook: Wapenarsenaal, explosieven en drugs gevonden bij doorzoeking 'spookwoning'

De prijs van een kalasjnikov is een paar honderd euro, stelt Van Driel in de krant. 'Je haalt er zo eentje zelf op in het buitenland. Het zijn wegwerpproducten.' Rusland neemt binnenkort afscheid van de kalasjnikov waarmee de vrees op een nieuwe golf van kalasjnikovs op de wapenmarkt toeneemt.

De opsporing heeft nog nauwelijks prioriteit, hekelt de expert. Er wordt alleen bij concrete informatie opgetreden. 'Wapens zijn bijvangst geworden', beaamt voorzitter van de politiebond NPB Jan Struijs. 'Alle eenheden zouden vaste wapenteams moeten hebben, die zich louter met het opsporen van wapens bezighouden'

En er wordt niet op een gestructureerde manier data bijgehouden, iets wat snel moet veranderen, erkent een woordvoerder van korpschef Erik Akerboom in De Telegraaf.