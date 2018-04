Bollywood-ster Malaika Arora Khan gespot in Damstraat

De Bollywood-ster Malaika Arora Khan is in de stad. Op een foto is te zien hoe ze zichtbaar geniet van een wandelingetje door de Damstraat.

De foto deelde ze vervolgens met haar ruim 5 miljoen volgers op Instagram. De actrice is het meest bekend van de Bollywood-films Dabangg en Dabangg 2. Eerstgenoemde film won meerdere prijzen.

Naast actrice en danseres is de 44-jarige Indiase sinds 2008 ook nog filmproducent. Hoe lang ze nog in de stad verblijft is onbekend.

Bekijk hier een scène uit de film Dabangg 2: