Waterreus brandt Ajax-leiding af: 'Slechtst geleide club van Nederland'

Ronald Waterreus zit nooit om een mening verlegen als het om PSV gaat maar de Limburger laat in zijn column vandaag zijn licht schijnen over Ajax. 'De slechtst geleide club van Nederland.'

'Nooit verkeerde Ajax in zo'n identiteitscrisis als nu', schrijft de voormalig keeper. ''Ik dacht altijd dat Ajax de club was van de Godenzonen. De plek waar artiesten op een voetstuk werden gezet.' Met lede ogen zag Waterreus hoe Hakim Ziyech vorige week donderdag door een gedeelte van het publiek werd uitgefloten.

'Hoe kun je het als leiding zo ver laten komen dat je allerbeste speler door je eigen achterban wordt weggejaagd?', vraagt Waterreus zich af. 'En dat je het domweg vertikt om achter zo'n jongen te gaan staan?' Dit klopt niet helemaal, in een column veroordeelde Edwin van der Sar de duw die Ziyech kreeg van een supporter: 'Een schande.'

De top van Ajax faalt jammerlijk, stelt Waterreus vast. 'Alle respect voor wijlen Johan Cruijff. Maar in één ding heeft hij zich echt vergist. En dat is dat de voetballers aan de macht moesten komen in Amsterdam.' Om er aan toe te voegen: 'Neem de wijze waarop ze (Van der Sar en Overmars red.) Marcel Keizer lieten zwemmen.'

De huidige roerganger Erik ten Hag kan ook wel wat hulp gebruiken. 'Je ziet dat die man worstelt met zijn televisieoptredens. Waarom biedt je hem als directie dan geen interne opleiding aan zodat hij zich een beetje senang voelt voor de camera? De Ajax-leiding laat alles maar gebeuren, doet maar een dotje (rommelt aan red).'