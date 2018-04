Meer dan een ton aan belastingschuld geïnd bij grote controle in Zuidoost

De politie heeft dit weekend samen met de belastingdienst een grote controle gehouden bij de Johan Cruijff Arena. Rond een evenement aldaar werden tientallen bestuurders aan de kant gezet en dat leverde behoorlijk wat bonnen op.

De vangst: elf bekeuringen, twintig in beslag genomen voertuigen, een ingenomen rijbewijs en een in beslag genomen slagwapen. Ook is er iemand aangehouden die gesignaleerd stond.

De belastingdienst deed ook mee met de actie. In totaal werd er 126.000 euro geïnd bij bestuurders die een belastingschuld hadden openstaan.

Taxichauffeurs gecontroleerd

Er waren ook nog vijftien taxi's gecontroleerd, waarbij de politie verschillende overtredingen tegenkwam. Zo vonden agenten taxameters die niet waren gecontroleerd en waren er chauffeurs zonder chauffeurskaart.