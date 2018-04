Beleef Koningsdag 2018 in Amsterdam LIVE op AT5

Voor wie Koningsdag aanstaande vrijdag liever van een afstandje volgt, is er AT5. De live uitzending start 's ochtends om 10.00 uur en zal de hele middag doorgaan tot na 16.00 uur.

De verslaggevers waaieren uit van het Vondelpark, Oost, de grachten, de Jordaan tot in Noord om verslag te doen van het feest. In de loop van de dag wordt er ook nog teruggeblikt op de traditionele Koningsnacht.

De uitzending is te zien op AT5.nl/live, op Facebook.com/AT5 en uiteraard ook op de ouderwetse televisie. 's Avonds kan er met een compilatie van de dag AT5.nl teruggekeken worden op de dag.

Wisselvallig weertje

Met wat voor type weer dit gepaard zal gaan, is nog onduidelijk. Tijdens de Koningsnacht zal het zeker gaan regenen, overdag lijkt het droog te blijven. Met 13 á 14 graden wordt het niet bijster warm, de vraag is of het droog zal blijven of niet.