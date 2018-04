Woning in Buitenveldert dichtgetimmerd na vondst 4,5 kilo MDMA

Foto: Foto ingestuurd via AT5 Whatsapp (06-51190938)

Aan De Klencke in Zuid is afgelopen vrijdag een woning gesloten op last van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen. Dat gebeurde op grond van de Opiumwet.

In maart werd in de woning meer dan 4,5 kilo MDMA aangetroffen. Ook vond de politie verpakkingsmateriaal en een gasvuurwapen.

Daarnaast lag er in het pand bijna vierduizend euro cash. De woning is voor drie maanden gesloten. Volgens de gemeente kan de aanwezigheid van harddrugs zorgen voor overlast voor buurtbewoners en heeft het een aanzuigende werking op criminele activiteiten.