ANWB waarschuwt voor meivakantie-spits op donderdag

Hoewel de meivakantie pas aanstaande zaterdag begint, verwacht de ANWB dat het vooral donderdag heel erg druk gaat zijn op de wegen. Door Koningsdag hebben veel mensen aanstaande vrijdag al vrij en trekken zij er donderdagmiddag op uit.

De ANWB verwacht dat de avondspits donderdag al vroeg begint en dat het extra druk zal zijn op wegen richting de kust en naar Den Helder, voor de veerboot naar Texel. Ook gaan veel mensen een paar dagen, of een week op vakantie naar bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland.

Op Koningsdag zelf staan er vermoedelijk nauwelijks files. In de treinen van en naar de stad en in het openbaar vervoer zal het daarentegen wel erg druk worden. Naar verwachting komen en weer honderdduizenden mensen feestvieren in de stad.

