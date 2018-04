Motorrijder die crashte bij Houthavens reed op geleende motor

De man die gisteravond gewond raakte toen bij een verkeersongeluk reed op een geleende motor. De politie meldde eerder dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs, maar dat blijkt niet te kloppen.

De 30-jarige man had de motor geleend en verloor daarna de macht over het stuur toen hij een ritje maakte. Bij een T-splitsing op de Haparandaweg reed de man rechtdoor in plaats van af te slaan. Hij belandde met de geleende motor op het wegdek en raakte gewond. Volgens de politie heeft de man voorafgaand aan het ongeluk mogelijk meerdere verkeersovertredingen begaan, daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Omdat het ongeluk er ernstig uitzag werd er een traumateam opgeroepen. Over de aard van de verwondingen van de man is niets bekend. Wel is duidelijk dat hij bij kennis was, toen hij werd vervoerd naar het ziekenhuis.