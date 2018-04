Nieuwe pantserwagen voor bewaking Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank wordt sinds vorige week bewaakt door twee nieuwe voertuigen. Het nieuwe model is een gepantserde Toyota Land Cruisers 200.

Het bankgebouw in de stad wordt permanent beveiligd door de Marechaussee. De nieuw gepantserde wagens zijn er niet alleen voor de beveiliging van De Nederlandsche Bank, ook de rest van de Marechaussee krijgt deze nieuwe wagens: 40 in totaal,

Nieuwe kluis

De beveiliging van de Nederlandsche Bank door de Marechaussee zal vanaf 2022 waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Vanaf dan worden goudstaven en bankbiljetten bewaard in een nieuwe kluis op Camp New Amsterdam, in de bossen van Zeist, waar al een militaire basis zit. Het gebouw van de Nederlandsche Bank zal dan alleen als kantoorpand gebruikt worden.