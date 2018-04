Deken wil praten over Weskis pleitstijl: 'Langste zin telde 400 woorden'

Advocaat Inez Weski kan binnenkort mogelijk een uitnodiging verwachten van de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Hij zegt tegen het NRC te overwegen met Weski te praten over haar stijl van pleiten.

Weski kreeg het vorige week tijdens de uitspraak in de zaak tegen topcrimineel Naoufal F. zwaar te verduren. De rechtbank verweet Weski dat haar pleidooi maar slecht te volgen was door het zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik. De langste zin in haar pleidooi van 197 pagina's telde liefst 400 woorden.

De deken zegt tegen de krant te willen onderzoeken waar de klachten vandaan komen. 'Rechters permitteren zich steeds vaker een oordeel over het functioneren van advocaten', zegt Peter Hanenberg. De Amsterdamse rechters zijn niet de eersten die moeite hebben met Weskis lijvige betogen.

'Een bijna onontwarbare kluwen van kritiekpunten, stellingen en beweringen, waaruit met veel moeite een onderbouwd standpunt valt te ontdekken', typeerde de rechtbank in Den Bosch vorig jaar een betoog van Weski.

