Geen werkstraf voor Kenny Tete maar wel 500 euro boete

Voormalig Ajacied Kenny Tete is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 500 euro voor zijn rol bij een vechtpartij in de binnenstad in 2015.

Tete, die tegenwoordig bij Olympique Lyon speelt, zou ook een politieagent hebben uitgescholden maar werd daarvoor vrijgesproken. Het incident gebeurde op 5 december 2015, na een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Dat hij zich heeft verzet tegen zijn aanhouding door zich los te rukken, acht het hof wel bewezen.

Lees ook: Kenny Tete: 'Vervelend, maar het is allemaal opgeblazen'

De 22-jarige voetballer werd in 2016 al veroordeeld voor het incident. Toen kreeg hij 60 uur taakstraf opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtsback legde zich niet neer bij die uitspraak, en tekende hoger beroep aan.

Tete heeft altijd ontkend, de veroordeling betekent dat hij een strafblad zal hebben. Er blijft alleen de boete van 500 euro staan, een bedrag waar Tete met een jaarsalaris van 1,6 miljoen euro niet wakker van zal liggen.