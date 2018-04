Kraakstudenten De Verrekijker vrijwillig vertrokken van VU-terrein

Het krakerscollectief De Verrekijker heeft dit weekend hun 'bunker of love' op het VU-terrein verlaten. De studenten moesten begin deze maand al weg uit het pand, maar ze besloten nu pas om dat te doen.

Dat laat de VU weten. De universiteit wilde een kort geding aanspannen tegen de studenten. Ze wilden dat de studenten hun terrein zouden verlaten omdat de Palestijnse Rasmea Odeh, die veroordeeld is voor een dodelijke bomaanslag in Israël, op 27 februari in het geheim bij De Verrekijker sprak.

Daarnaast zouden ze zich ook daarvoor al 'herhaaldelijk' niet aan de afspraken hebben gehouden. De VU is dan ook blij dat de studenten het gebouwtje vrijwillig hebben verlaten. 'Dit voorkomt een gerechtelijke procedure', zegt een woordvoerder. 'Alles lag klaar om een kort geding te starten. Omdat we positieve gesprekken met het collectief voerden,hebben we die stap niet hoeven zetten. Ze zagen zelf in dat ze niet zo sterk stonden.'

Werkplekken

De VU is van plan om voorlopig werk- en studeerplekken voor studenten in de ruimte te maken, al voelt de universiteit er ook wel wat voor om een nieuw debatcentrum op de campus te openen. 'De Verrekijker heeft ook iets neergezet, wij willen iets in die lijn teruggeven.' Zeker is wel dat het debatcentrum niet in dezelfde ruimte zal komen: 'Het was voorheen een opslag en heeft de faciliteiten daar niet voor.'

De Verrekijker zelf laat weten te blijven bestaan. 'We verlaten onze bunker of love, maar nemen die liefde mee de wereld in om met een andere aanpak te vechten', schrijven de studenten op Facebook.