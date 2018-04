Beruchte IJslandse bitcoindief na vlucht door heel Europa aangehouden in centrum

Een bitcoindief die vorige week ontsnapte uit een gevangenis op IJsland en vervolgens samen met de premier van het eiland in een vliegtuig stapte, is gisterenavond aangehouden in het centrum van Amsterdam. Hij wordt gezien als het brein achter de grootste serie diefstallen ooit op IJsland.

De man, Sindri Thor Stefansson, wist vorige week te ontsnappen door uit het raam van zijn cel te klimmen. De gevangenis was lichtbeveiligd. Normaal gesproken leidde dat niet tot problemen. Een deskundige zegt in de Britse krant The Guardian dat gevangenen normaal gesproken alleen ontsnappen om bier te drinken.

Premier van IJsland

Na zijn ontsnapping is Stefansson naar het vliegveld gevlucht, waar hij in een vliegtuig naar Zweden kon stappen. Hij hoefde geen paspoort te laten zien omdat hij binnen de Schengen-zone bleef. Toevallig zat ook de premier van IJsland aan boord van dat vliegtuig.

Pas toen dat vliegtuig al halverwege Zweden was, ontdekten bewakers van de gevangenis dat Stefansson weg was. Er werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd en de politie in Zweden ging hard naar hem op zoek. Hoe het hem toch is gelukt naar Amsterdam te vluchten, is onduidelijk.

Honderden computers

Stefansson wordt verdacht van het stelen van honderden computers die gebruikt werden voor het minen van bitcoins. De apparaten hadden een waarde van omgerekend 1,6 miljoen euro, maar zijn nog steeds spoorloos.