Danny Blind benoemd tot commissaris bij Ajax

Voormalig speler en trainer Danny Blind is door Ajax benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Hij volgt daarmee oud-voetballer Theo van Duivenbode op.

Op 12 maart werd Blind al voorgedragen door de club, maar de aandeelhouders moesten zijn lidmaatschap nog goedkeuren. Dat is vandaag tijdens de Algemene Vergadering gebeurd.

Het lidmaatschap van de voormalige speler gaat per direct in. De komende 3,5 jaar zal hij zich samen met voorzitter Leo van Wijk, Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing inzetten voor de RvC. Blind zal zich daarbij 'met name op de voetbalportefeuille gaan richten', zo zei Van Wijk eerder tegen AT5.

Het is zeker niet de eerste functie die Blind bij Ajax vervult. Eerder was hij behalve speler en trainer ook assistent-trainer, technisch manager, technisch directeur, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleiding, trainer van A1 en scout.