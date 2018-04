Patatfilosoof Abi ziet Amsterdamspeld als aanmoediging: 'Ik wil tot mijn 77e door'

Snackbareigenaar Selahattin Vural uit Nieuw-West, beter bekend als 'Abi Patat', ziet de Amsterdamspeld die hij afgelopen weekend kreeg als een goede aanmoediging om door te gaan. Bij de snackbar ben je niet alleen welkom voor een patatjes of een Turkse pizza, maar ook voor een goed gesprek of advies kun je er terecht.

In Nieuw-West is Abi Patat al 21 jaar lang een begrip. 'Als iemand bij ons komt, komt hij niet alleen patat halen', vertelt Vural. 'Hij komt ook een beetje kletsen, lachen... Het gaat hier altijd over gevoelige onderwerpen.'

Belangrijke functie

Daardoor heeft Vural altijd een belangrijke functie in de buurt. 'Ik ben altijd tussenpersoon geweest. Soms tussen politie en criminelen, of tussen oudere en jongere mensen. Ik probeer altijd een band te maken.'

En dat bleek hard nodig. Jaren geleden was er veel jeugdcriminaliteit in de buurt. Ook Vural zelf kreeg daarmee te maken, er werd brand bij hem gesticht. Hij is er gelukkig al lang weer bovenop, mede dankzij de inzet van de buurt. De buurtbewoners vonden hem toen ook onmisbaar.

Juist daarom heeft hij dit weekend de Amsterdamspeld gekregen, een onderscheiding voor een Amsterdammer die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Dat had Vural zelf nooit verwacht: 'Jongens uit de buurt organiseerden een feestje, ik wist helemaal niets. Die avond was ik daar. Ik draaide me om, zag mijn vrouw. Toen ik me nog een keer omdraaide, zag ik mijn kinderen.'

Pas later merkte hij dat het helemaal om hem draaide. 'Dat was een enorme verrassing.' En een goede aanmoediging om door te gaan: 'Ik wil tot mijn 77ste door. Ik blijf gewoon lekker patat bakken, dat is het leukste beroep dat er is.'