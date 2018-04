Kale en Kokkie over blessure en VVV: 'Het hele seizoen is klote'

Klote: het is een terugkerend thema in de Ajax-wedstrijden, vinden Kale en Kokkie. Zelfs de wedstrijd tegen VVV van afgelopen donderdag vonden ze klote. 'Dat woord komt veel te vaak voor, het hele seizoen is zo af te schilderen.'

Kale is afgelopen week zelfs niet eens naar de wedstrijd tegen VVV geweest. 'Ik was nog bitter teleurgesteld door de wedstrijd van vorige week. Ik dacht: jongens, speel maar een keer voor een leeg stadion.'

Klote

En toen hij thuis voor de televisie zat, concludeerde hij dat hij niet veel miste. 'De eerste helft tegen VVV was klote, echt dramatisch slecht.' Kokkie vindt iets anders klote: 'De blessure van Veltman. Hij is zeker zes maanden uit de roulatie.'

Kale en Kokkie hebben wel een idee hoe het beter kan. Kokkie: 'Een paar van de Raad van Commissarissen eruit, een paar van het bestuur. Geef ons maar de vrije hand, ik denk dat we ver komen.'