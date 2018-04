Tientallen bij wake op de Dam vanwege geweld in Nicaragua

Zo'n vijftig belangstellenden hebben vanavond op de Dam een solidariteitsmanifestatie gehouden vanwege het aanhoudende geweld in Nicaragua. De laatste vijf dagen vielen er in het Midden-Amerikaanse land zeker twintig doden bij protesten tegen omstreden hervormingsplannen van president Daniel Ortega.

De demonstranten willen hun familie en vrienden in Nicaragua een hart onder de riem steken. Er werden liederen gezongen en kaarsjes gebrand.

De geweldsgolf begon afgelopen woensdag toen een relatief klein protest tegen de hervormingen in de hoofdstad Managua door knokploegen van aanhangers van de president uiteengeslagen werd. De volgende dag waren er overal in het land veel grotere protesten, die regelmatig uitliepen op geweld. Ortega zette zelfs het leger in om de protesten onder controle te krijgen.

De president trok zijn omstreden hervormingsplannen van het socialezekerheidsstelsel gisteren in.