Vermoedelijke doelwit schietpartij Wittenburg krijgt nieuw gebiedsverbod

Gianni L., het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in het speeltuingebouw op Wittenburg begin dit jaar, heeft een nieuw gebiedsverbod gekregen. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt op een bewonersbijeenkomst.

L. mag de komende drie maanden niet meer op de Oostelijke Eilanden komen. Die beslissing is genomen door waarnemend burgemeester Van Aartsen.

Drie maanden

'Hij heeft het recht om naar zijn eigen huis te komen, maar de Oostelijke Eilanden blijven voor hem verboden gebied', vertelt Boudewijn Oranje, de voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum vanavond aan AT5. L. woont zelf net buiten de Oostelijke Eilanden, maar was voor zijn eerste gebiedsverbod regelmatig op Wittenburg en Kattenburg te vinden.

Verbazing

Buurtbewoners reageren vanavond verbaasd. Volgens een van de aanwezigen zijn diverse buurtgenoten van L. bang. Zo noemt iemand het 'de omgekeerde wereld'. Weer een ander stelt dat 'één persoon de hele buurt op stelten zet'.

Zorgen

De politie laat vanavond weten dat er speciale aandacht is voor Gianni L. 'Als er een melding vanuit zijn buurt komt of vanuit nabijgelegen woningen gaan alle rode lampen in de meldkamer draaien. Dan zetten we daar vol op in. Wij maken ons als politie ook zorgen', aldus een aanwezige wijkteamchef. De wijkagent gaat de komende weken in gesprek met buurtbewoners over het nieuwe gebiedsverbod.

Doelwit

Bij de schietpartij in het speeltuingebouw kwam de volkomen onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchiki om het leven. Twee anderen raakten gewond, onder wie Gianni L., het vermoedelijke doelwit die avond. Een week later legde waarnemend burgemeester Van Aartsen L. een gebiedsverbod op. Hij vocht dat nog aan bij de rechter, maar die hield de bestuurlijke maatregel in stand. Per vanavond heeft L. dus een nieuw gebiedsverbod.