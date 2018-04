Oud-commissaris Ad Smit kreeg herseninfarct door stress rond verduisteringsonderzoek

46 jaar was hij bij de politie in dienst, tot oud-commissaris Ad Smit anderhalve week geleden oneervol ontslagen werd. Daarnaast deed de politie aangifte tegen hem wegens verduistering. Hij zou duizenden euro's politiegeld hebben uitgegeven aan etentjes en kaartjes voor concerten en voetbalwedstrijd. Smit zei gisteravond dat die kosten representatiekosten waren.

In het programma Pauw reageerde de oud-politiebaas van Zuidoost voor het eerst op zijn ontslag en de aantijging van verduistering van politiegeld. Tussen 2004 en 2014 was Smit verantwoordelijk in het stadsdeel en kocht hij de kaartjes voor Ajax en verschillende concerten met politiegeld, etentjes declareerde hij. 'Dat klopt', zei Smit.



'Die kaartjes voor Ajax hebben we gewoon gekocht (...) Het gebeurde regelmatig dat die kaarten, die ik gebruikte voor representatiedoeleinden en voor beloningen aan mijn agenten, niet werden afgenomen en dan had ik ze over. En ik vond het echt onzin om die plaatsen leeg te laten en die gaf ik weg, aan familie, aan bekenden. Maar ik gaf ze ook wel weg aan hogere politiefunctionarissen en zelfs officieren van justitie.'

'Rekening ging naar de politie'

Hij vindt dat er geen sprake is van verduistering. Volgens hem werd er al vele jaren op dezelfde manier gedeclareerd bij de politie. 'Ik heb er niet geheimzinnig over gedaan. Ik heb het niet stiekem gedaan. Ik heb het gewoon open en bloot gedaan (...) Ik kocht die kaartjes gewoon en de rekening ging naar de politie.'

Het bedrag van 50.000 euro dat genoemd wordt door het Openbaar Ministerie, klopt volgens Smit niet. De stress rond het onderzoek naar de verduistering van politiegeld heeft er volgens Smit voor gezorgd dat hij vorig jaar een herseninfarct kreeg. 'Ik moet me nu gewoon rustig houden.'

Namen en rugnummers

Volgens de advocaat van Smit, Job Knoester, is het gebruikelijk dat de politie geld uitgeeft aan representatie. 'Het is heel erg normaal in het bedrijfsleven en de politie is ook een bedrijf.' Volgens hem wordt er bij de politie nog steeds geld uitgegeven aan kaartjes.

Smit vertelde dat zijn opvolger ook seizoenskaarten heeft bij Ajax, maar dat dat ook niet het probleem is. Hem wordt verweten die kaartjes ook aan familieleden gegeven te hebben. Hoewel Smit gisteravond erkende dat de kaartjes ook door veel andere hoge politiefunctionarissen werden gebruikt, wilde hij geen namen noemen. 'In de strafzaak, mocht die er komen, dan komen die wel naar boven.'