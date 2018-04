Jupiler League wil dat belofteteams met vaste selecties gaan spelen

De deelname van belofteteams in de Jupiler League is volgens veel critici een vorm van competitievervalsing. De Jupiler League wil daarom dat deze teams vaste selecties krijgen.

Nu deelt een team als Jong Ajax zijn spelers met het grote Ajax in de Eredivisie. Als een talent nodig is bij het eerste elftal, komt hij dat weekend niet in actie bij de beloftes. Daardoor verschilt de kwaliteit van de Jong Ajax-selectie per speelronde en heeft de ene tegenstander het een stuk zwaarder dan de andere. Tegelijkertijd kunnen dure topspelers af en toe in actie komen in de Jupiler League.

'Dit moet wat ons betreft aan banden worden gelegd', zegt Marc Boele tegen de NOS. Hij is directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED). 'We willen naar vaste selecties, het liefst per 31 augustus. Dan heb je een eerste en een tweede elftal. Tijdens de winterstop kun je dan weer spelers overschrijven.' Boele zegt dat hij al een plan heeft klaarliggen, maar dat het gesprek met de clubs in de Eredivisie nog moet beginnen.

Mateo Cassierra

Boele wijst op Ajax-talent Mateo Cassierra die topscorer is in de Jupiler League met 21 doelpunten. Hij kwam in 2016 voor 5,5 miljoen euro naar Ajax en speelt nu vooral in de eerste divisie. 'Je kunt je namelijk afvragen of hij bijdraagt aan het Nederlandse voetbal, dan wel de kwaliteit van de opleiding en het businessmodel van Ajax', zegt Boele.

Met nog één wedstrijd te gaan is Jong Ajax momenteel koploper in de Jupiler League. Zaterdagavond is de kampioenswedstrijd tegen MVV.