GroenLinks en ChristenUnie willen hogere straffen voor 'hate crimes'

Regeringspartij ChristenUnie (CU) en oppositiepartij GroenLinks willen dat er een speciale wet komt die zogenaamde hate crimes strafbaar maakt. Hate crimes zijn misdrijven die impact hebben op een hele groep, zoals homoseksuelen, moslims of de joodse gemeenschap.

Directe aanleiding voor de wens van de twee partijen is de initiële aanval op het joodse restaurant Hacarmel, waarbij een man met een Palestijnse vlag de ruiten van het restaurant op de Amstelveenseweg insloeg. Die man kwam na een aantal dagen weer op vrije voeten, omdat hij alleen vastgehouden kon worden voor het plegen van vandalisme.

'Aanval op iemand wezen'

'Alleen een straf voor vandalisme komt bij zo'n daad niet tegemoet aan het gevoel van onrecht dat een hele groep wordt aangedaan', zegt Kathelijne Buitenweg van GroenLinks tegen de Volkskrant. 'Het is een aanval op iemands wezen, op iemands identiteit.' 'Als een groep van Somalische ex-moslims in een schuilkerk moet zitten omdat ze niet voor hun christelijke geloof kunnen uitkomen, is dat bizar', zegt Kamerlid Gert-Jan Segers (CU).

Lees ook: Extra politiesurveillance en camerabeveiliging voor koosjer restaurant Hacarmel

De twee partijen willen dat Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, met een wetvoorstel komt om de strafmaat met een derde of de helft te verhogen. Komt Grapperhaus niet zelf met een wet, dan gaan de twee partijen een eigen voorstel uitwerken.