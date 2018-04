'Meer flitsers op gevaarlijke Stadhouderskade'

Er komen mogelijk meer flitsers op de Stadhouderskade. De gemeente gaat met het Openbaar Ministerie in gesprek over plaatsing van snelheid- en roodlichtcamera’s. Op de drukke weg gebeuren regelmatig zware verkeersongelukken.

De gemeente wil specifiek kijken naar de kruisingen ter hoogte van het Leidseplein, de Hobbemastraat, Ferdinand Bolstraat en Van Woustraat. Dat zijn de blackspots waar de meeste ongevallen gebeuren. Jozias van Aartsen komt hiermee tegemoet aan vragen die gesteld werden door gemeenteraadslid Rik Torn (VVD).

Op het kruispunt bij de Van Woustraat staat in één rijrichting al een flitser, maar de burgemeester kan niet zeggen hoe effectief deze is. Dat komt onder andere door de slechte ongevallenregistratie. Sinds enkele jaren worden verkeersongevallen namelijk veel minder zorgvuldig geregistreerd dan voorheen. Ook kampt de Amsterdamse politie met een capaciteitstekort, waardoor er minder aandacht is voor de verkeersveiligheid.

Touringcars en vrachtwagens

Aanleiding voor de vragen van de VVD was een reportage van AT5 over de vele ernstige verkeersongelukken bij de Heineken Brouwerij. Sindsdien vonden er meer dodelijk ongevallen plaats op de Stadhouderskade. Rik Torn was ook benieuwd hoe vaak touringcars en vrachtwagens betrokken waren bij ongelukken op de gevaarlijke weg, maar door de slechte ongevallenregistratie is ook dat niet helemaal duidelijk.

Omdat touringcars in de toekomst niet meer het centrum in mogen, vreest de VVD dat deze nog massaler gebruik zullen maken van de Stadhouderskade. Van Aartsen denkt echter dat de touringcars hun passagiers niet aan de zuidkant van de binnenstad zullen afzetten, omdat het hier relatief ver lopen is naar hartje centrum.

Op de vraag of het niet goed zou zijn om vrachtwagens te weren van de Stadhouderskade, antwoordt de burgemeester dat dit niet wenselijk is. Er zouden na eerdere ongelukken met vrachtverkeer 'passende maatregelen' genomen zijn en over het algemeen zijn auto's vaker betrokken bij ongevallen dan vrachtwagens. Ook is de Stadhouderskade een belangrijke route voor vrachtverkeer.