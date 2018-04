Johnny de Mol voor het eerst vader geworden

Niet alleen in Engeland is gisteren een prinsje geboren, ook de dynastie De Mol is een telg rijker. Johnny de Mol werd voor het eerst vader.

De 39-jarige presentator en zijn 36-jarige vriendin Anouk plaatsten op Instagram allebei een foto van hun zoontje. 'Hey kleine vriend! Daar ben je dan... Welkom lieve Johnny!', schrijft de vader bij het kiekje.

Johnny is apetrots op zijn zoon die zijn eigen naam kreeg. De opa, overgrootvader en betovergrootvader van de baby heten overigens ook allemaal John.

Anouk en Johnny zijn al sinds 2016 een stel. Anouk heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie.