Oudere kinderen niet meer welkom in buurthuis Wittenburg na moord

Kinderen van 14 jaar en ouder zijn niet meer welkom in buurtcentrum Wittenburg. Daar werd in januari de 17-jarige Mohammed vermoord bij een mislukte liquidatie. De tieners krijgen een apart, eigen buurthuis.

Dat zegt Boudewijn Oranje, voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum, tegen AT5. Op 26 januari stormden schutters jongerencentrum en speeltuin Wittenburg binnen. Daar was toen onder andere een kookles voor kinderen aan de gang. De daders waren op zoek naar een jongen, maar schoten wild om zich heen. Daardoor kwam de onschuldige Mohammed om het leven en raakte een meisje gewond.

Binnenkort gaat het 'speeltuingebouw' weer geleidelijk open, begin mei zijn er weer cursussen. De jongerenwerkers van stichting Dock zijn nog bezig met de programmering. Maar na de heropening zijn oudere kinderen niet meer welkom. 'Omdat mensen zich niet veilig voelen als alle jongeren door elkaar lopen. Oude en jong. Die schietpartij heeft daar zo veel angst over gezaaid en dat kunnen we ons heel goed voorstellen', legt Oranje uit.

Samenleving is samen

'Dus de jongeren kunnen dan bij het speeltuingebouw terecht en de oudere jongeren, vanaf 14 jaar, die slachtoffer en dader tegelijk zijn, die het heel moeilijk hebben, daar maken we een aparte voorziening voor. Ook met aparte regelingen over hoe we dat het beste kunnen beheren', zegt Oranje. Mogelijk krijgen de oudere kinderen het oude postkantoor op Wittenburg.

De jongerenwerkers in de wijk lijken zelf overigens geen voorstander van de beslissing van Oranje. 'Zelf houd ik van een samenleving, daar zit het woord samen in. En een samenleving in een buurt doe je ook met z'n allen', zegt Frank van de Hoff, manager van stichting Dock Centrum. 'Dat kan je allemaal niet scheiden, vind ik. Dat hoort bij elkaar.'

Maar volgens Oranje kan het niet anders. 'Dat we het anders moeten doen dan in het verleden, dat is helaas niet anders', aldus Oranje.