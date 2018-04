Coen en Sander voetballen tegen Kensington: 'Slechtste wedstrijd ooit in Arena'

Team Kensington tegen team Coen en Sander, dat is de kraker (in muziekland) die 3 mei gespeeld wordt in de Arena. De band en de populaire radio-dj's ontmoeten elkaar niet alleen voor een potje voetbal, voorafgaand treedt Kensington op in de radiostudio van 538, die voor een dagje op de middenstip van de Arena geplaatst wordt.

De hele stunt is ter promotie van het optreden van Kensington een week later. De band, bekend van de nummers Do I Ever en Riddles, staat op 14 juli in de Arena voor een echte show.

Oproep voor voetballers

In het radioprogramma De Coen en Sander Show werd de voetbalmatch bekendgemaakt. 'Volgens mij gaan we het stadion ook gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is: een potje voetballen!', zei gitarist Casper Starreveld in het programma. 'Het wordt de aller slechtste voetbalwedstrijd ooit in de Arena.'

Zowel Coen en Sanders, als Kensington zijn nog op zoek naar mensen die wel kunnen voetballen. De band deed zelfs een officiële oproep op Twitter.

Oh my, we’re going to play a footballmatch against Coen & Sander, in the #ArenA! May 3rd, all pro and ex-pro footballers, please send us a message to join team KST! ??? Don’t want to play but want to listen or watch? ?? Info via https://t.co/V9FjXWeKbS ⚽️?? pic.twitter.com/PjrDm7NlKD — Kensington (@kensingtonband) April 23, 2018