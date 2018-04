Opvallend veel Britten willen een Nederlands paspoort

Steeds meer Britse Amsterdammers doen een naturalisatieverzoek. Waren het er in 2015 nog 15, afgelopen jaar ging het om 102 Britten.

De gemeentedienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) noemt de ontwikkeling 'opvallend', schrijft Het Parool. De trend zet naar verwachting nog wel enkele jaren door. Ook de immigratie vanuit het Verenigd Koninkrijk neemt al jaren toe. Vorig jaar kwamen 2800 nieuwe Amsterdammers uit dat land. Overigens was slechts 56 procent van hen daadwerkelijk Brits.

Lees ook: Gemeente lokt Britse expats naar Amsterdam met campagne in Londen

Het Parool meldt dat er nu in totaal zo'n 13.000 Amsterdammers een Britse migratieachtergrond hebben. In tegenstelling tot landgenoten die als toerist of voetbalsupporter komen, zouden zij 'welgesteld en hoogopgeleid' zijn. Ook in de rest van Nederland neemt het aantal Britse migranten toe. De reden lijkt de 'Brexit'. Met een Nederlands paspoort behouden de migranten hun rechten als burger van de Europese Unie.