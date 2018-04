Poot over protest op 4 mei: 'Hebben met zijn allen afgesproken stil te zijn'

'Iedereen mag demonstreren maar niet op 4 mei en zeker niet om 20.00 uur.' Raadslid Marianne Poot is niet te spreken over de oproep tot een protest waarbij demonstranten lawaai moeten maken tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam

'Kom ook demonstreren tegen racistische 4 mei viering', is te lezen op de pagina. De organisator van het 'event' is Geen 4 Mei Voor Mij, een comité dat al jaren klaagt over de dodenherdenking.

'Dit is niet respectvol naar de mensen die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Zij hebben gevochten voor onze vrijheid', foetert Poot. 'Ik wil dat de burgemeester dit niet door laat gaan. We hebben met elkaar afgesproken stil te zijn. Je mag verwachten dat mensen daar respect voor hebben.'

Op de Facebookpagina geven enkele mensen aan deel te zullen nemen aan de actie en zijn er nog enkele tientallen 'geïnteresseerd'. Maar dat weegt niet op tegen de bakken kritiek die er kwam op de oproep. 'Respectloos', 'Gestoord' en 'Idioten' zijn veelgehoorde kreten. Het comité heeft niet gereageerd op de kritiek.