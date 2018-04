Maaltijdbezorger gewond na aanrijding tegenover Food Center

Op de Jan van Galenstraat is vanmiddag een maaltijdbezorger gewond geraakt, nadat de bezorgscooter in botsing kwam met een vrachtwagen.

Op foto's is te zien hoe de scooter onder de vrachtwagen terechtgekomen is. Vermoedelijk is het ongeluk gebeurd toen de vrachtwagen rechtsaf wilde slaan, de politie doet nu onderzoek naar de precieze toedracht.

Direct na het ongeluk werd een traumateam opgeroepen. Hoe het nu met de scooterrijder gaat is onbekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.