Zoektocht naar Cees Goertz (59)

De politie is op zoek naar de 59-jarige Cees Goertz. De man wordt vermist en is voor het laatst gezien rond Oostpoort. De familie van de man maakt zich ernstig zorgen over zijn gezondheid.

Er is een Burgernetmelding uitgegaan om de hem te kunnen vinden. Volgens de melding draagt hij een bril, een oversized spijkerbroek en een bruine stoffe jas. Daarnaast is meneer Goertz licht kalend, ongeschoren en heeft hij een buikje.

Wie hem ziet wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.