Omstanders gebruiken gewicht om vastgereden busje te redden

Een busje dat vastzat onder een viaduct bij de A10, heeft zijn weg vanmiddag kunnen vervolgen dankzij het gewicht van een flink aantal voorbijgangers.

Het busje was te hoog voor het viaduct, maar reed er toch onderdoor en kwam vast te zitten. Eerst probeerde de bestuurder nog los te komen door de banden leeg te laten lopen, meldt een getuige, maar dat was niet voldoende.

Hulp van omstanders

Daarom schoten een aantal omstanders te hulp. Samen zijn ze in de laadbak van het busje gaan staan, om ervoor te zorgen dat het busje nog wat lager zou komen te liggen. Dat werkte wel: het busje kwam weer los en kon weer verder rijden. Of er schade is ontstaan, is onduidelijk.