Broodnodig onderhoud bruggen en kademuren kost honderden miljoenen

Er is broodnodig onderhoud nodig aan de bruggen en kademuren in de stad, dat schrijft waarnemend burgemeester Van Aartsen in een brief aan de gemeenteraad. Dat onderhoud gaat honderden miljoenen euro's kosten. Daarnaast moet zwaar verkeer rekening gaan houden met ontzeggingen in bijvoorbeeld de binnenstad.

'In de laatste decennia is de achterstand in het onderhoud opgelopen. We weten dat een deel van onze bruggen en kademuren de technische levensduur heeft bereikt of zelfs heeft overschreden', aldus de burgemeester.

20 miljoen per kilometer

Amsterdam heeft zo'n 200 kilometer aan kademuren. Het aanpakken van achterstallig onderhoud is dus alles behalve een makkelijke klus. Alleen het onderzoek naar de gesteldheid van de kademuren gaat de komende jaren al 7,5 miljoen euro per jaar kosten. 'Ter indicatie bedraagt de vervanging van de zwaardere kadeconstructies 20 á 25 miljoen euro per kilometer', valt te lezen in de brief.

Extra veiligheidsmaatregelen

Dat er onderhoud nodig is werd de afgelopen tijd wel duidelijk, erkent ook de burgemeester. Een kademuur aan de Nassaukade stortte in en er ontstond een sinkhole in de Marnixstraat. Om erger te voorkomen zijn er al maatregelen genomen. 'Om het risico op falen en instorten en daarmee de gevolgen voor het verkeer te beperken is de bewaking verscherpt', schrijft de burgemeester.

De aankomende jaren moeten er honderden bruggen en kilometers kademuur worden onderzocht. 'Daarbij moet rekening worden gehouden met vergaande maatregelen, zoals het al op korte termijn invoeren van inrijverboden voor zwaar verkeer op een fors deel van het kwetsbare wegennet en het transport over water inregelen in delen van de stad', besluit Van Aartsen.