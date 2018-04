Meisje ademt rook in bij brand in West

Bij een bovenwoning aan de Borgerstraat in West is dinsdagmiddag brand ontstaan. Een meisje ademde rook in, zij is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar het huis in de Kinkerbuurt. Omdat het om een bovenwoning ging werd er opgeschaald naar 'middelgrote brand.'

In het huis zaten meerdere katten. De brandweer kon in ieder geval één van de beestjes redden. Of de andere katten ook zijn gered is nog onduidelijk.