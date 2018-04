'Ik wil geld, dit is een overval, grapje': Nep-overvaller (19) zit weer vast

Een 19-jarige Amsterdammer is in het Brabantse Werkendam aangehouden na een reeks nep-overvallen. De man liep maandag verschillende winkels in het dorp binnen en riep: 'Ik wil geld, dit is een overval, ...grapje.' Iets soortgelijks deed hij eerder ook al in Amsterdam, zo meldt de politie.

Er moest onder meer een politiehelikopter aan te pas komen. Uiteindelijk kon de man door agenten worden aangehouden.

Bak bonnetjes door de winkel

Hij begon in een snackbar in het dorp. De politie kreeg een melding omdat de man op een dreigende toon tegen een medewerker zei dat hij hem moest overvallen en neersteken. 'Ook zat hij aan de sleutel van de kassalade en gooide hij een bak met bonnetjes door de winkel', aldus de politie.

Vervolgens liep de Amsterdammer, met een gestolen blikje drinken, door naar een drogisterij. Daar eistte hij geld maar riep even daarna dat het om een grapje ging. Toen hij hetzelfde 'grapje' wilde uithalen bij een ijssalon werd de man door agenten aangehouden.

'Kankerlijers'

Op transport naar het politiebureau gedroeg de Amsterdammer zich op zijn zachtst gezegd respectloos. De agenten waren volgens de man 'kankerlijers en kakkerlakken'. Hij zit vast en is vandaag voorgeleid in Amsterdam.

@DePolitieheli wel gezellig al die rondjes boven ons huis in Werkendam. Ik sta te zwaaien hoor :-) wat of wie wordt er gezocht? pic.twitter.com/LeosgmLRc1 — Jenneke (@Jenneke2805) April 23, 2018