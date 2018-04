Topdrukte rondom Centraal door werkzaamheden: 'Totale chaos'

Dat Amsterdam een plek is waar vaak werkzaamheden zijn, weten we wel, maar rondom het Centraal Station wordt nu pijnlijk duidelijk wat voor gevolgen dat kan hebben. Door de vele werkzaamheden bij het station is een verkeerssituatie ontstaan die verre van ideaal is te noemen.

Druk was het er altijd al, maar sinds een aantal nieuwe werkzaamheden lijken de files langer dan ooit te zijn geworden. De situatie is volgens buurtbewoner Rick van Dolder maar op één manier te beschrijven: 'Een totale chaos. Ik kan niets anders zeggen.'

Naast de Droogbak is nu ook de Michiel de Ruytertunnel afgesloten voor verkeer omdat er wordt gewerkt aan tramlijn 26. Al het verkeer dat van west naar oost rijdt, wordt daarom omgeleid via de Prins Hendrikkade.

'Van de zotte'

'Wie haalt dat in zijn hoofd?', zegt Van Dolder. 'Er is nu geen verkeer mogelijk. En het verkeer dat er wel rijdt, staat vanaf de Haarlemmerweg stil omdat alles via één baan moet kruipen. Ik vind het van de zotte.'

Ook voor touringcars worden er geen uitzonderingen gemaakt, terwijl die in de drukste periode van het jaar zitten. Zo worden er op de Prins Hendrikkade dagelijks honderden toeristen die in Amsterdam verblijven opgehaald voor een bezoek aan de Keukenhof in Lisse.

Vervelend

'Eigenlijk zou je hier met de personenauto niet meer moeten willen komen', zegt Guido Frankfurther van stichting Welkom Amsterdam. 'De bussen komen veel te laat aan en de mensen moeten veel te lang op de haltes wachten. Dit is voor iedereen vervelend.'

De gemeente laat weten dat de afsluitingen tegelijk moesten omdat de huidige omleidingsroute vanaf 22 juli weer moet worden opgeschort vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn. De Droogbak en de Michiel de Ruytertunnel zullen dan weer open zijn.