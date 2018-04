Ondernemers gaan voortaan braaksel en urine opruimen op Rembrandtplein

Vanaf volgende maand zullen de stoepen van het Rembrandt- en Thorbeckeplein er 's ochtends een stuk schoner uitzien. Ondernemers hebben beloofd dat ze die na uitgaansnachten zullen schoonmaken, zodat er geen braaksel of ontlasting meer ligt.

Nu moeten bewoners regelmatig over wat braaksel heen stappen als ze 's ochtends de deur uit gaan. Deze maatregel moet dat voorkomen. De ondernemers willen ook tijdens de nacht het plein schoon houden, zodat mensen minder snel de neiging hebben om afval achter te laten.

Volgens de gemeente heeft de maatregel het bijkomende voordeel dat de sfeer op een schoon plein beter is, zodat de uitgaansnacht ook veiliger is. Daarmee past de maatregel ook goed binnen een pilot die de gemeente in 2015 startte, samen met de horeca en de politie.

Minder boetes

Dankzij die pilot, die bedoeld is om de overlast en het uitgaansgeweld te bestrijden, staan er 's nachts in het weekend hosts op het plein en is de verlichting bijvoorbeeld aangepast. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen: twee jaar geleden al werd duidelijk dat er minder boetes voor wildplassers waren uitgeschreven op het plein.