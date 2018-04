Twee Amsterdamse moskeeën met geld uit Golfregio, VVD wil helderheid

Moet er iets gebeuren tegen de financiering van de moskeeën in de stad door landen als Saoedi-Arabië? Die vraag is weer actueel nadat Nieuwsuur gisteren een lijst publiceerde met daarop zo'n 30 islamitische organisaties die de afgelopen jaren geld vroegen aan Saoedi-Arabië of Koeweit.

Op die lijst kwamen ook vijf Amsterdamse organisaties voor. Een aantal daarvan zeggen helemaal geen geld uit de Golfregio te hebben ontvangen, waaronder bijvoorbeeld een vrouwenorganisatie uit Noord en de Kraakmoskee van jaren geleden op het Bos en Lommerplein. Een echte moskee kwam daar nooit, en dus ook geen oliedollars.

Dan is er nog de Taqwa-moskee in Westpoort. Het vorige bestuur diende ooit een aanvraag in maar de moskee is uiteindelijk gebouwd met geld van de Rabobank. 'Er is nooit een euro of dubbeltje uit de Golfregio aan ons toegekend', zegt Sheriel Nabie, voorzitter van het bestuur van de moskee. 'Dat hebben we ook niet nodig, maar toch komen ze nu zes jaar na dato met dit bericht. Ik vind het stemmingmakerij.'

Salafistisch bolwerk

Van de Blauwe Moskee is wel algemeen bekend dat die is gebouwd met geld uit de Golfregio. Dat geldt ook voor de El Tawheed Moskee in West die sinds de moord op Theo van Gogh door de AIVD in de gaten wordt gehouden als salafistisch bolwerk.

En zo gek is die vrees niet, want wie betaalt, bepaalt. Nabie: 'Wij zitten natuurlijk in het netwerk en horen bij andere moskeeën dat er voorwaarden worden gesteld aan het geld. De organisaties willen grip hebben op het bestuur, ze willen weten wat er gebeurt en wat voor toespraken er worden gegeven. Daar staan wij heel ver van.'

Helderheid over invloed

De Amsterdamse VVD wil weten wat de invloed precies is van deze landen die moskeeën financieren. Raadslid Marianne Poot: 'Wij willen daar helderheid over van de burgemeester en we willen kijken of het noodzakelijk is om te gaan luisteren bij preken. Dan kunnen we zien of de zaken die daar gezegd worden, in overeenstemming zijn met hoe wij ons leven willen leiden in Nederland.

De PvdA vindt dat juist op gespannen voet staan met de godsdienstvrijheid, zij zien meer winst in het waarschuwen van moskeeën voor buitenlandse salafisten die hun invloed willen vergroten. Raadslid Sofyan Mbarki: 'Ik vind het heel belangrijk dat de moskeeën de regie houden. Je ziet vaak dat die niet goed geïnformeerd zijn en dat de moskee waar ze heel hard voor hebben gewerkt, uit handen wordt genomen. Dat is niet wenselijk.'

De gemeente gaat overigens niet over de vraag of je buitenlandse financiering moet toestaan. Dat is een zaak van politiek Den Haag.

