Poes beleeft angstige momenten onder motorkap

Een poes heeft angstige momenten doorstaan in De Pijp. Het beestje zat vast onder de motorkap van een geparkeerde auto. Met hulp van buurtbewoners kon de poes uit haar benarde positie worden bevrijd.

De eigenaar van de poes had een briefje op de auto geplakt, maar de auto-eigenaar bleek op vakantie. En dus was het nog een aardige klus om de motorkap open te krijgen. Uiteindelijk kwam een huisgenoot van de autobezitter naar buiten die een sleutel van het voertuig had.

Volgens de politie is het 'eind goed al goed'. Het is onduidelijk hoe lang het beestje onder de motorkap heeft gezeten.

Op het gemaakte filmpje is te zien hoe de poes werd gered