'Amsterdam zit op slot en ik denk dat dit wat verlichting brengt'

De meningen van mensen in Noord zijn verdeeld, de één is blij dat de Noord/Zuidlijn gaat rijden en de ander durft er voor geen goud in.

Dat de komst van de Noord/Zuidlijn voor veranderingen gaat zorgen dat staat vast. Reizigers kunnen straks in 16 minuten van station Noord naar het eindstation in Zuid komen. Maar dit is niet de enige verandering. Het gehele ov-netwerk in de regio wordt ingrijpend aangepast.

Met de start van de Noord/Zuidlijn op 22 juli wordt het metronetwerk de ruggengraat van het OV, alle tram/ en buslijnen sluiten hier op aan. In de nieuwe serie Op de Rit nemen we reizigers mee in de voorbereidingen van de grootste OV-operatie sinds de paardentram.

Hoe wordt de Noord/Zuidlijn getest, wat zijn de pareltjes van de nieuwe stations, hoe gaat tram 14 straks rijden en wat als het metrostelsel ontruimd moet worden? In de eerste aflevering komen station Noord en station Noorderpark aan bod.

We stappen op de bus van buschauffeur Gerard Schokker die zijn ritjes naar Centraal Station wel gaat missen. En we gaan de straat op, want hoe is het voor bewoners en ondernemers in Noord dat ze straks direct verbonden zijn met de rest van de stad?

Op de Rit is vanaf vanavond tweewekelijks te zien op AT5 en de website. Kijk voor informatie op AT5.nl/opderit