Tweede Kamerdebat over We Are Here-vluchtelingen drie weken uitgesteld

Het Tweede Kamer-debat over de We Are Here-vluchtelingen van morgen is drie weken uitgesteld. Omdat er een aantal andere zaken met spoed behandeld moeten worden door de Kamer, is er geen ruimte meer om het ook nog over de vluchtelingen te hebben.

Dat bevestigt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis aan AT5. Hij is niet teleurgesteld. 'Ik had dit debat aangevraagd en het is op de snelst mogelijke manier ingepland. Nu komen er een aantal spoedzaken voor en daar hebben we alle begrip voor.'

'Op de agenda van de Tweede Kamer is het debat maar een week verschoven, maar omdat het meireces ertussen zit, is het verplaatst naar half mei', zegt hij. Dat vindt hij niet erg: 'Het signaal naar de linkse partijen in de gemeenteraad blijft hetzelfde: deze woningen moeten zo snel mogelijk ontruimd worden.'

Niet ontruimen

GroenLinks, D66, PvdA en SP tekenden al voor de verkiezingen een motie van GroenLinks waarin de lokale partijen oproepen om de gekraakte panden niet te ontruimen. Dit tot onvrede van onder meer de landelijke VVD. De uitgeprocedeerde vluchtelingen van We Are Here kraakten de afgelopen jaren tientallen huizen.

GroenLinks zei eerder deze maand dat ontruiming van de woningen niet de oplossing is, maar een 24-uurs opvang. Lijsttrekker Rutger Groot Wassink verwacht dat de vluchtelingen geen woningen meer hoeven te kraken als de bed-bad-broodvoorziening 24 uur lang duurt, in plaats van 12 uur.

Opvang

'De opvang is het belangrijkste, dan heb je niet alleen een pand maar ook echt begeleiding en andere faciliteiten', aldus Groot Wassink. Maar mocht deze regeling er niet voor zorgen dat We Are Here stopt met kraken, dan wil de partijleider ook naar andere oplossingen kijken. Bijvoorbeeld naar het beschikbaar stellen van vastgoed door de gemeente.