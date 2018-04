Burgemeester: geen concrete informatie dat handgranaten bedoeld zijn om zaak te sluiten

De gemeente heeft nog altijd geen idee wat de motieven zijn geweest van degenej die handgranaten hebben neergelegd bij de verschillende zaken in de stad. Het college heeft geen concrete informatie dat het doel was om de zaak gesloten te krijgen, maar 'blijft wel alert op signalen van misbruik van beleid'.

Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Het neerleggen van handgranaten bij zaken is een relatief nieuw fenomeen. De laatste twee jaar gebeurde dit vijf keer, terwijl er voor 2017 nooit een handgranaat bij een publiek toegankelijke inrichting werd aangetroffen.

2017

De eerste keer was op 8 februari 2017, toen iemand een handgranaat neerlegde bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen. In augustus 2017 is het opnieuw raak: een schoonmaker treft een handgranaat aan aan de deur van Club Abe in de Amstelstraat.

2018

In de vroege ochtend van 19 januari 2018 wordt er dan een handgranaat gevonden bij de Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat. En een maand later blijkt een waterpijpshop in de Jan Evertsenstraat doelwit. Daar wordt op 1 februari 2018 een handgranaat aangetroffen. Weer een maand later wordt er bij de Suzy Wong Lounge, die dan net weer open is, opnieuw een handgranaat aangetroffen.

Minimale sluitingsduur verkort

In alle gevallen besloot de burgemeester de zaken te sluiten. Hierbij werd uitgegaan van een minimale sluitingsduur van drie maanden. Na de eerste sluiting van Suzy Wong in januari 2018 heeft Van Aartsen, na overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN), besloten het beleid aan te passen. Voortaan wordt daarom uitgegaan van een minimale sluitingsduur van vier weken. Maar alleen als er niet eerder incidenten bij de zaak zijn geweest.

'Compleet opschorten niet mogelijk'

Het compleet opschorten van het beleid, zoals bij de coffeeshops is gebeurd, ziet Van Aartsen echter niet zitten. 'In tegenstelling tot de coffeeshops, betreft het hier een zeer omvangrijke groep ondernemingen niet zijnde één specifieke branche en hebben de incidenten bij verschillende type zaken plaatsgevonden (café, club en winkel). Hierbij kunnen verschillende motieven spelen.'

Omdat er bij de Suzy Wong Lounge opnieuw een handgranaat is gevonden, is daarom besloten om de zaak in het belang van de openbare orde vooralsnog gesloten te houden.