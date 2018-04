Grofvuil op afspraak moet zorgen voor schonere straten in Watergraafsmeer

Vanaf volgende maand wordt in Watergraafsmeer het grofvuil alleen nog opgehaald op afspraak. Op dit moment kan het simpelweg op een vaste dag op straat worden gezet, maar voortaan moeten bewoners het eerst online aanmelden of de gemeente even bellen.

Het gaat om een proef die tenminste een half jaar gaat duren. Volgens de gemeente wordt het op deze manier voor bewoners gemakkelijker om hun grofvuil aan te bieden. Ze hopen dat daardoor minder mensen hun grofvuil op een verkeerde dag langs de straat zetten.

Rommelige straten

Hopelijk staan er daardoor niet meer dagenlang meubels, koelkasten of matrassen langs de kant van de weg. Afspraken om grofvuil op te laten halen kunnen vanaf 2 mei gemaakt worden op deze website, of door het telefoonnummer 14 020 te bellen.

Mensen die geen afspraak willen maken, kunnen hun afval altijd nog naar het afvalpunt brengen.