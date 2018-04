'Steve Jobsscholen kregen voorkeursbehandeling van inspectie en ministerie'

Het ministerie van Onderwijs zou de Steve Jobsscholen die Maurice de Hond zes jaar geleden startte, een voorkeursbehandeling hebben gegeven. Ook in Amsterdam waren er twee van deze basisscholen, die uitliepen op een fiasco.

Het was een mooi idee van De Hond in 2012: in plaats van klassikale lessen met boeken, kregen leerlingen individueel onderwijs via een iPad. Maar het maakte de verwachtingen niet waar: veel scholen stopten, ze konden de hoge kosten niet betalen. Het programma Zembla blikt nu terug met drie insiders, die vinden dat De Hond een voorkeursbehandeling kreeg van de inspectie en van het ministerie.

'Lekker in hun vel'

Zo zegt oud-docent Irene Felix tegen het programma dat er afspraken met de inspectie werden gemaakt om naar meer te kijken dan alleen de Cito-toetsen. 'Ook naar de groei die de kinderen doormaken en hoe zelfstandig ze zijn geworden, hoe lekker ze in hun vel zitten.'

Volgens Tijl Rood, een schooldirecteur die vanaf het eerste uur meedacht, hebben De Hond en zijn compagnons 'niets dan medewerking en begrip gekregen' van het ministerie. Felix zegt dat het juist geholpen zou hebben als de overheid kritischer was geweest.

In Amsterdam waren er De Ontplooiing en De Voorsprong. De Voorsprong kreeg nooit genoeg leerlingen en daarom werd in 2016 besloten om de school te gaan afbouwen. Ook De Ontplooiing bestaat officieel niet meer als school.

'Eenzijdig beeld'

Het ministerie ontkent bij Zembla dat er sprake was van een voorkeurspositie en De Hond zelf vindt dat het programma een 'eenzijdig beeld schetst'. De uitzending van Zembla is vanavond te zien op NPO 2 om 21.15 uur.