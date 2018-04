Logo 'nieuwe' Johan Cruijff Arena vandaag onthuld tijdens Cruijff Run

De naamsverandering wordt pas officieel met het begin van het komende voetbalseizoen, maar vandaag wordt al wel duidelijk welk logo er straks komt te hangen op de Johan Cruijff Arena. Vriend en oud-voetbalcollega van Cruijff, Frank Rijkaard, onthult het nieuwe boegbeeld vanavond tijdens de 14K Cruijff Run.

Het was 24 maart 2016 toen de legendarische nummer 14 overleed. Direct na zijn overlijden gingen er stemmen op om de Arena naar Cruijff te vernoemen. Destijds maakte onder meer burgemeester Eberhard van der Laan zich daar hard voor. 'Ik weet zeker dat een heleboel mensen dat in hun hoofd zullen hebben', zei de burgervader toen.

Lees ook: Terugkijken Johan Cruijff-mars: bijna 4000 man en heel veel vuurwerk

Zo makkelijk als het leek, zo moeilijk dat het ging. Het werd een gesteggel tussen de Arena, Ajax, de gemeente en andere belanghebbenden rond het stadion. De gemeente wilde samen met de naamswijziging ook bestuurlijke veranderingen doorvoeren, dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt. Groot probleem was sponsorgeld, want de Arena vernoemen naar Cruijff zou betekenen dat andere sponsornamen niet meer kunnen.

'Respectloos'

De nabestaanden van Cruijff leken niet heel lang geleden nog hun geduld te verliezen. Graag of helemaal niet, was hun boodschap. 'We vinden het respectloos dat je zolang moet wachten om er met elkaar uit te komen', vertelde een woordvoerder van de familie. Ook zoon Jordi Cruijff uitte felle kritiek in zijn column in De Telegraaf.

Lees ook: Jordi Cruijff over uitblijven naamswijziging Arena: 'Het wordt met de dag pijnlijker'

Maar een optie

Toch leek iedereen te weten dat er maar een optie was: de Arena naar Cruijff vernoemen. Sportwethouder Eric van der Burg is dan ook blij met de naamswijziging. Alle onenigheden werden opzij geschoven om de naam van Cruiff - op zijn verjaardag - op de Arena te laten schitteren. 'Hiermee wordt eer gedaan aan onze grootste voetbalheld en wordt een grote wens van Eberhard van der Laan een feit', vertelde Van Der Burg eerder aan AT5.

Lees ook: Arena vanaf komend seizoen officieel Johan Cruijff Arena

Ook de familie is blij met het uiteindelijke resultaat. 'We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff Arena mag heten', lieten ze weten. Ajax en de gemeente houden nog wel de optie open om wellicht ooit een sponsor aan de naam toe te voegen.

Lees ook: Wellicht toch sponsor in naam Johan Cruijff Arena

71 jaar

Die familie heeft vandaag naast het goede nieuws ongetwijfeld ook een dag van herinneren. Het Orakel van Betondorp zou 71 jaar zijn geworden.